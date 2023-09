Alma begrüßt Hollywood-Superstar Kate Hudson als neuen Global Brand Ambassador

Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) -- Hollywood-Schauspielerin und Unternehmerin Kate Hudson wird in einer brandneuen Kampagne unter dem Motto "Beyond The Trend" (Jenseits des Trends) zu sehen sein, die der Öffentlichkeit verlässliche ästhetische Lösungen anstelle von flüchtigen Trends und Modeerscheinungen im Beauty-Bereich vorstellt- Die langfristige Partnerschaft zwischen der Schauspielerin und Alma zielt darauf ab, die Bedeutung der natürlichen Schönheit zu unterstreichen, wobei Alma für sichere, wirksame und evidenzbasierte Behandlungslösungen steht.- Die Kampagne wurde von Anthony Mandler inszeniert, der für seine Arbeit an Musikvideos für amerikanische Superstars bekannt ist, von denen einige Kultstatus erreicht habenAlma Lasers (https://almalasers.com/), ein Unternehmen von Sisram Medical und weltweiter Marktführer im Bereich der energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, gibt mit Stolz bekannt, Kate Hudson als neuen Global Brand Ambassador gewonnen zu haben. Hudson, eine preisgekrönte Schauspielerin, erfolgreiche Unternehmerin und inspirierende Persönlichkeit in den Bereichen Schönheit, Ästhetik und Wohlbefinden, nutzt ihre einflussreiche Präsenz für Almas Mission, wirksame Behandlungslösungen vor kurzlebige Trends zu setzen.Hudson wurde weltweit bekannt durch ihre herausragende Darstellung in Kultfilmen wie "Almost Famous", "How to Lose a Guy in 10 Days" und dem 2022 von Kritikern gefeierten Netflix-Hit "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Neben ihrem Talent und ihrem natürlichen Charisma wird sie für ihr ehrenamtliches Engagement, ihre unerschütterliche Hingabe als Mutter und ihren authentischen Wellness-Ansatz auf der ganzen Welt bewundert.In ihrer Zusammenarbeit unter dem Motto "Beyond The Trend" wollen Hudson und Alma zeigen, wie wichtig es ist, sich für natürliche, nachhaltige Schönheit zu engagieren, weshalb Alma sich verpflichtet, sichere, wirksame und evidenzbasierte Lösungen zu liefern. Die Kampagne hebt die preisgekrönten Produkte von Alma hervor, darunter Alma Harmony, Soprano, Opus und PrimeX, die zahlreichen Menschen auf der ganzen Welt zu mehr Selbstvertrauen und Zufriedenheit mit ihrem Äußeren verhelfen.Alma Harmony ist ein ganzheitliches System für 65 ästhetische Indikationen. Soprano ist der Goldstandard für die Laser-Haarentfernung und PrimeX sowie Opus herausragende Technologien für Körperkonturierung und Hautstraffung. Darüber hinaus stellt die Kampagne die bahnbrechende Marke LMNT mit Alma-Lösungen für den Heimgebrauch vor, die professionelle Technologien direkt zu den Verbrauchern nach Hause bringt.Unter der Regie des preisgekrönten amerikanischen Filmdirektors Anthony Mandler, der für seine Musikvideos mit Kultstatus für namhafte Künstler wie Rihanna, Jay Z, Beyoncé, Eminem, Shakira, Taylor Swift und Selena Gomez bekannt ist, weist die brandneue Kampagne die Öffentlichkeit auf die Bedeutung zuverlässiger ästhetischer Lösungen gegenüber flüchtigen Beauty-Trends hin. Hierfür zeigt Hudson nicht nur die skurrilsten ästhetischen Trends, sondern tatsächliche Trends, denen wir tagtäglich in den sozialen Netzwerken begegnen, wie die Verwendung von Schnecken zur Hautverjüngung oder die Haarentfernung auf Ei-Basis. Die Kampagne wird den ganzen September über in den sozialen Medien und auf digitalen Plattformen zu sehen sein."Wir freuen uns sehr, Hollywood-Star Kate Hudson als unseren neuen Global Brand Ambassador begrüßen zu dürfen", sagte Lior Dayan, CEO von Alma. "Ihr bemerkenswertes Talent und ihr unermüdliches Engagement für Ästhetik, Schönheit und Wellness passen perfekt zu Almas Mission."„Kate hat weltweit Millionen von Menschen in ihren Bann gezogen, nicht nur durch ihre umjubelten Auftritte als Schauspielerin, sondern auch als inspirierende Persönlichkeit, die für ihre authentische und natürliche Schönheit bekannt ist. Wir freuen uns sehr, sie an Bord zu haben, um die Botschaft von Alma weltweit zu verbreiten," so Lior Dayan."Die Partnerschaft mit Alma fühlt sich unglaublich natürlich an, weil wir die gleiche Leidenschaft teilen", sagte Kate Hudson. "Ich habe selbst schon Behandlungen mit Almas Systemen Harmony und Accent Prime ausprobiert, und was mir wirklich gefällt, ist, dass ich die Ergebnisse direkt auf meiner Haut sehen konnte. Almas Engagement für die Förderung ästhetischer Lösungen, die die natürliche Schönheit unterstreichen, spricht mich sehr an. Ich glaube daran, dass Menschen ihre Einzigartigkeit annehmen und sich in ihrem eigenen Körper sicher fühlen können, und Alma macht das möglich."Informationen zu AlmaAlma ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter auf dem ästhetischen und chirurgischen Markt und bietet ganzheitliche Spitzenlösungen wie Laser-, lichtbasierte RF-, Plasma- und Ultraschalltechnologien. Wir versetzen Ärzte in die Lage, ihren Patienten sichere, wirksame und lebensverändernde Behandlungen anzubieten dank modernster, klinisch bewährter Lösungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen die mehrfach preisgekrönten Produkte von Alma neue Maßstäbe in der medizinisch-ästhetischen Industrie, sowohl in Bezug auf klinische Spitzenleistungen als auch auf innovative Durchbrüche.