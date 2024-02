Alma MetalsDRC Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Alma Metals liegt bei 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 54,55 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Alma Metals gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es bei Alma Metals keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Alma Metals liegt mit einem Kurs von 0,008 AUD derzeit 20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 20 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.