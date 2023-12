Alma MetalsDRC Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten, und dazwischen als neutral. Der RSI von Alma Metals liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 38,46 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Alma Metals von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien deutet auf eine starke Aktivität hin, wodurch die Bewertung für Alma Metals als "Gut" eingestuft wird. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, wodurch sich insgesamt ein "Schlecht"-Stimmungsbild ergibt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alma Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,009 AUD liegt (Unterschied -10 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -10 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Alma Metals-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.