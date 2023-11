Alma MetalsDRC Aktie: Lieber erstmal halten!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen neben den harten Faktoren auch die weichen Faktoren eine wichtige Rolle. Dazu zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von Alma Metals eine übliche Aktivität im Netz. Daher wird Alma Metals in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Alma Metals daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Alma Metals-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,009 AUD weicht davon um -10 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent Abweichung) auf ein "Schlecht"-Rating hin. Somit erhält die Alma Metals-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) kann zeigen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Alma Metals-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45,45, was bedeutet, dass Alma Metals hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Alma Metals eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Kommentare und Befunde zu Alma Metals auf sozialen Plattformen waren neutral, ebenso wie die besprochenen Themen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Alma Metals hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" betrachtet werden muss.