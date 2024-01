Alma MetalsDRC Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Alma Metals liegt bei 66,67 und deutet darauf hin, dass die Situation als neutral eingestuft werden kann. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Zusätzlich dehnt der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei für die Alma Metals ein RSI von 50 gemessen wurde.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Alma Metals aktuell bei 0,01 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0.009 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,01 AUD ergibt eine Differenz von -10 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt fällt daher der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume negativ aus.

Die Anleger-Stimmung bei Alma Metals ist insgesamt neutral und zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen und daher eine neutrale Bewertung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.