Alma Media Oyj Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Alma Media-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 9,22 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,92 EUR, was einem Unterschied von +7,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (9,77 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alma Media-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Alma Media veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Alma Media in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alma Media-Aktie liegt bei 60,53, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität und des RSI.