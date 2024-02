Alma Media Oyj Aktie: In Lauerstellung

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alma Media ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Alma Media beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alma Media liegt bei 60,53, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich Alma Media durchschnittlich aktiv im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Alma Media in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Alma Media-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,92 EUR lag, was einem Unterschied von +7,59 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der letzte Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alma Media also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.