Alma Media Oyj Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Alma Media-Aktie, so beträgt der aktuelle Wert 56, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 43,41 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Alma Media.

Des Weiteren ergibt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alma Media-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 4,39 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls eine geringe Abweichung von 3,59 Prozent auf und führt somit zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung. Ebenso liefert das Anleger-Sentiment keine besonderen positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für Alma Media.