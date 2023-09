Allzeithoch bei Spareinlagen: Openbank erhöht Tagesgeld für Neukunden auf 4,02 %

Hamburg / Madrid (ots) -Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander-Gruppe, erhöht die Tagesgeldzinsen für Neukunden: Ab sofort erhalten diese während der ersten sechs Monate 4,02 % Jahreszins für Einlagen bis 1.000.000 Euro auf ihr Willkommens-Tagesgeldkonto. Diese Konditionen sind aktuell die besten für Tagesgeldeinlagen auf dem deutschen Markt.Ab dem siebten Monat wird das Konto automatisch in das reguläre Open Tagesgeldkonto umgewandelt. Hier bekommen Kunden für Einlagensummen ohne Höchstgrenze Zinsen von 3 % p.a. - Voraussetzung hierfür ist, dass sie monatlich eine Zahlung in Höhe von mindestens 600 Euro (Gehalt, Rente oder Überweisung) auf ihr Openbank Girokonto erhalten oder sie mindestens drei Rechnungen in einem monatlichen oder zweimonatlichen Rhythmus per Lastschriftverfahren bezahlen. Andernfalls liegt der Jahreszins des Open Tagesgeldkontos bei 1 % p.a.Deutsche bevorzugen Festanlagen von einem Jahr oder wenigerSpareinlagen erleben dank steigernder Zinsen eine absolute Hochphase, wie aktuelle Geschäftszahlen der Openbank zeigen: Im zweiten Quartal sind die Anzahl an Tagesgeldkonten bei der Bank um 26 % und die Einlagen auf Festgeldkonten um 45 % gestiegen. Auffällig ist dabei, dass deutsche Kunden Anlagen mit einer verhältnismäßig kurzen Laufzeit bevorzugen. 48 % legen ihr Geld für ein Jahr an, 24 % favorisieren einen Zeitraum von einem halben Jahr und 21 % binden ihr Erspartes sogar nur für drei Monate. Für einen längeren Zeitraum von zwei Jahren entscheiden sich lediglich 14 %.Mit 75 % liegt der Anteil der männlichen deutschen Openbank-Sparer deutlich über dem der Frauen, von denen lediglich 25 % ihr Geld in den genannten Sparprodukte anlegen. Das Durchschnittsalter liegt dabei insgesamt bei 49 Jahren.Weitere Informationen auf www.openbank.dePressekontakt:public imaging GmbHHenning Mönster / Isabella von KöckritzTel.: +49 (0)40 401999-156 / -22E-Mail: openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuell