Ally Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Ally hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,21 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Finanzsektor 21,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 19,05 Prozent, womit Ally aktuell 13,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen wider. Die Kommentare und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigen überwiegend positive Einschätzungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 27,72 USD, was einer Abweichung von +21,14 Prozent zum aktuellen Kurs von 33,58 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 30,37 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +10,57 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ally insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Kurzfristig wird die Aktie jedoch mit einem "Gut" bewertet, und die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -1,46 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ally daher eine "Neutral"-Bewertung.