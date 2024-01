Ally Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ally beträgt das aktuelle KGV 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56 für Unternehmen aus der Verbraucherfinanzierung darauf hindeutet, dass Ally derzeit unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Ally-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,21 Prozent, was 21,82 Prozent über dem Sektordurchschnitt von 10,39 Prozent für Finanzaktien liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Verbraucherfinanzierung liegt bei 19,05 Prozent, wobei Ally gegenwärtig um 13,16 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ally-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage gibt jedoch an, dass Ally weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Ally derzeit eine Dividendenrendite von 3,54 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,61 % in der Verbraucherfinanzierung. Mit einer Differenz von 2,07 Prozentpunkten ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.