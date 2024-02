Ally Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktienkursen sein. In Bezug auf Ally hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht auffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Ally liegt derzeit bei 3,54 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz von -2,18 Prozent zur Branche führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich hat Ally in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" bedeutet dies jedoch eine Underperformance von -409271,21 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ally liegt derzeit bei 11,22 und ist damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies lässt die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.