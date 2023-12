Ally Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktie der Ally wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Die Einstufungen verteilen sich auf 3 "Gut", 5 "Neutral" und 3 "Schlecht". Daher ergibt sich insgesamt eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ally vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie beträgt 30,64 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 34,92 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -12,27 Prozent prognostiziert, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Aktie durch die Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Ally eine Dividendenrendite von 4,99 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ally liegt bei 46,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 25,16 und wird als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine schwache Aktivität und eine negative Stimmungsänderung für die Aktie von Ally in den letzten Monaten. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Wert führt.