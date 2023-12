Ally Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut den Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Ally auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Allerdings dominierten in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ally derzeit 10,12 und liegt damit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung von 52. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Ally langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 5 neutral und 3 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ally vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 30,64 USD, was einer Erwartung von 2,12 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ally wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Ally in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

