Ally Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Analysten schätzen die Aktie der Ally auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als gut, 5 als neutral und 2 als schlecht. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 31,7 USD, was einer Erwartung von -9,89 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 35,18 USD liegt. Auf Basis aller Analystenbewertungen wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmung. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Ally. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben den Analystenbewertungen auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Ally eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ally war ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Ally bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher eine "Gut"-Note vergeben.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Ally in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 53,95 Prozent erzielt, was mehr als 43 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Finanzsektor liegt. Die "Verbraucherfinanzierung"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 18,7 Prozent, wobei Ally mit 35,25 Prozent wiederum deutlich darüber lag. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.