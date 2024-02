Ally Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Ally, ein Unternehmen in der Verbraucherfinanzierung, schüttet eine Dividendenrendite von 3,54 % aus, was 2,22 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die technische Analyse zeigt, dass Ally auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Ally weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Ally wird auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft, da von insgesamt 18 Analystenmeinungen 3 als Gut, 4 als Neutral und 2 als Schlecht bewertet wurden. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 32,67 USD, was einer Erwartung von -9,21 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Ally daher die Bewertung "Neutral".