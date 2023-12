Ally Aktie: Wann tut sich was?

Die Finanznachrichten zeigen, dass Ally derzeit eine Dividendenrendite von 4,99 % aufweist, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 5,7 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In den sozialen Medien wurde Ally in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt. Auch die Aktienperformance von Ally ist beeindruckend, da sie in den letzten 12 Monaten um 53,95 % gestiegen ist, während ähnliche Aktien aus der Verbraucherfinanzierungsbranche im Durchschnitt nur um 16,34 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +37,61 % für Ally und einer guten Bewertung in diesem Bereich. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird das Wertpapier als neutral für den 7-Tage-RSI und als gut für den 25-Tage-RSI eingestuft. Insgesamt erhält das Ally-Wertpapier daher eine gute Bewertung in den Finanznachrichten.

