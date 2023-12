Ally Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Ally verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 53,95 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 12 Prozent, was bedeutet, dass Ally im Branchenvergleich eine Outperformance von +41,95 Prozent erzielt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 6,99 Prozent, wobei Ally ganze 46,96 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen gilt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Für Ally beträgt das aktuelle KGV 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" im Durchschnitt ein KGV von 51 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Ally daher zum aktuellen Stand unterbewertet, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie einbringt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ally-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 26,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 34,75 USD liegt, was einer Abweichung von +28,75 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Ally-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs auch hier über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Bei der technischen Analyse betrachtet man auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand dieses RSI ist die Ally aktuell mit dem Wert 14,13 überverkauft, was eine Einstufung als "Gut" nach sich zieht. Dasselbe Signal ergibt sich auch, wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), wobei sich für die Aktie ein Wert von 23 ergibt, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation gilt. Insgesamt resultiert daraus für die RSI eine Einstufung als "Gut".