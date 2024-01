Ally Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 4 positive, 5 neutrale und 2 negative Bewertungen für Ally abgegeben, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. In den neueren Berichten haben die Analysten jedoch zu einer anderen Einschätzung gefunden - das durchschnittliche Rating für das Ally-Wertpapier im letzten Monat ist "Gut" (1 positiv, 0 neutral, 0 negativ). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 33,09 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (33,03 USD) könnte die Aktie um 0,18 Prozent steigen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Ally-Aktie von den Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ally liegt bei 73,55, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 37,83 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Die Diskussionen über Ally in den sozialen Medien signalisieren die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Ally aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Fundiamental gesehen gilt die Aktie von Ally nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV von 11,22 insgesamt 80 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung" (56,61). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".