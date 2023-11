Ally Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse von Aktien ist ein wichtiger Aspekt für Investoren, um die Performance und den Trend von Wertpapieren zu bewerten. Dabei werden verschiedene Indikatoren betrachtet, die Aufschluss darüber geben, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der die Kursentwicklung über einen bestimmten Zeitraum betrachtet.

Im Fall der Ally-Aktie wird der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 26,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 27,9 USD zeigt eine Abweichung von +3,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts, der bei 25,8 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +8,14 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ally-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, um die Bewertung der Aktie zu ermitteln. Das KGV von Ally liegt mit 7,91 insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung", was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Ally in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,88 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 5,61 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -9,49 Prozent im Branchenvergleich und einer mittleren Rendite von 2,19 Prozent im "Finanzen"-Sektor, bei der Ally 6,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Ally eine Dividendenrendite in Höhe von 4,99 % auf, was 9,83 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt der Branche Verbraucherfinanzierung. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht".

Die verschiedenen Analysen zeigen, dass die Ally-Aktie sowohl positive als auch negative Bewertungen erhält, was Anlegern wichtige Informationen für ihre Investitionsentscheidungen liefert.