Allup Silica Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Aktie von Allup Silica wird anhand verschiedener technischer Indikatoren analysiert. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt für 50 und 200 Tage betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,051 AUD liegt, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,05 AUD, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird das Allup Silica-Wertpapier auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Allup Silica in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen nicht übermäßig positiv oder negativ waren und die Intensität der Beiträge normal war.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem und mehrheitlich negative Meinungen über die Aktie von Allup Silica veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Allup Silica überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Allup Silica-Wertpapier in diesem Abschnitt.