Allup Silica Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktien von Allup Silica ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Anleger-Sentiment zeigt an vier Tagen rote Signale und keine positiven Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute negativ bewertet.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Allup Silica zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Allup Silica-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,051 AUD weicht um +2 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Abweichung und führt zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt für Allup Silica einen Wert von 50 und wird daher als neutral eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Allup Silica-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der längerfristigen Kommunikation im Internet, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.

