Allup Silica Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vermehrt über die Aktie von Allup Silica in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert, jedoch überwogen die negativen Themen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Allup Silica als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Allup Silica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und für den RSI25 von 82,61. Demnach wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft gemäß des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Allup Silica bei 0,036 AUD liegt und damit 28 Prozent unter dem GD200 (0,05 AUD) liegt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,05 AUD, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Allup Silica als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Für die Aktie von Allup Silica zeigt sich hier eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem gab es eine positive Änderung in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Allup Silica bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".