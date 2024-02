Alltronics Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der Alltronics-Aktien zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,56 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,52 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -7,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,52 HKD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" für die Alltronics-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Alltronics-Aktie im Vergleich zu einem längeren Zeitraum durchschnittlich war. Dies weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Alltronics mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,22 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter". Das Branchen-KGV liegt bei 30,44, was einen Abstand von 93 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob die Alltronics-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 35,29 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.