Alltronics Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Alltronics weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,25 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,15 % im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter". Die Differenz von 2,1 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alltronics wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen nicht stark mit der Aktie befasst hat.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alltronics liegt derzeit bei 1, was bedeutet, dass die Börse 1,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Alltronics zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezogen auf Alltronics haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment, dem KGV und der Internet-Kommunikation.