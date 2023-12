Alltronics Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Alltronics diskutiert, so das Anleger-Sentiment. Weder positive noch negative Ausschläge wurden dabei verzeichnet. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Alltronics.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Alltronics weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,42, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Alltronics hinweist.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Hier gilt die Aktie von Alltronics als unterbewertet, da das KGV mit 1,91 insgesamt 94 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alltronics derzeit bei 0,56 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,485 HKD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,5 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für das Alltronics-Wertpapier.