Alltemp Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Totaligent wird bei einem Niveau von 100 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 55 und deutet somit auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Totaligent in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die vergangenen Meinungen und Äußerungen der Anleger wurden über einen Zeitraum von zwei Wochen ausgewertet, ohne dass in den letzten ein bis zwei Tagen positive oder negative Themen im Fokus standen. Daher wird der Gesamteindruck als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Bei Totaligent ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Totaligent-Aktie von 0,01 USD eine 0-prozentige Entfernung vom GD200 (0,01 USD), was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist ebenfalls einen Kurs von 0,01 USD auf, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Somit wird der Kurs der Totaligent-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.