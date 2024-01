Alltemp Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Totaligent-Aktie wird derzeit charttechnisch mit einem "Gut"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,012 USD liegt, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers verwendet. Der 7-Tage-RSI für Totaligent liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da auch hier weder überkauft noch überverkauft festgestellt wird.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien in Bezug auf Totaligent haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Totaligent-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, der Stimmung und der Diskussionsstärke in den sozialen Medien sowie der Anleger-Stimmung.