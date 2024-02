Alltainer AB Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Aktie von Alltainer wurde kürzlich aus charttechnischer Sicht negativ bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,21 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,111 EUR lag, was einem Unterschied von -47,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,12 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von -7,5 Prozent unter diesem, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alltainer-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für Alltainer war in den letzten zwei Wochen weitgehend neutral. Es gab positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Alltainer insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alltainer-Aktie liegt bei 19,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Alltainer-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt Alltainer eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Alltainer-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.