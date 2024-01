Alltainer AB Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und liefert eine Einschätzung basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Im Falle von Alltainer wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Alltainer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating für diesen Zeitraum. Auch der RSI25 deutet darauf hin, dass Alltainer weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 60,1), was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Alltainer-Aktie mit einem Kurs von 0.135 EUR inzwischen -15,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage sowie -43,75 Prozent vom GD200 entfernt ist. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt, dass die Aktie von Alltainer in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen erhalten hat. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Alltainer in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Alltainer führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.