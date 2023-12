Alltainer AB Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Alltainer-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Ein prominenter Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse. Der RSI der Alltainer liegt bei 46,15 und führt daher zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,17 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Alltainer eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alltainer daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alltainer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,25 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,141 EUR weicht somit um -43,6 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,16 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-11,88 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Alltainer-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.