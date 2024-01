Alltainer AB Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf bewertet. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bei Alltainer wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 60,1, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Somit erhält Alltainer insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Alltainer in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit hauptsächlich positive Meinungen zu Alltainer veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Abschließend wird die technische Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs von 0,135 EUR liegt inzwischen -15,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage ist die Einschätzung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -43,75 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.