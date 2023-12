Alltainer AB Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der Alltainer-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei durchschnittlich 0,25 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug jedoch nur 0,125 EUR, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs (-26,47 Prozent Abweichung), wodurch auch hier eine "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 45 bzw. 55,2 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den RSI ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Stimmungen zur Alltainer-Aktie überwiegend neutral waren. Somit wird die Aktie auch hier mit "Neutral" eingestuft. Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

