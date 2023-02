Allstate Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate":

An der Heimatbörse New York notiert Allstate per 06.02.2023, 10:20 Uhr bei 131.33 USD. Allstate zählt zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Wie Allstate derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Allstate schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,45 % und somit 92,83 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 95,27 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Allstate-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 128,42 USD. Der letzte Schlusskurs (131,33 USD) weicht somit +2,27 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (132,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,05 Prozent), somit erhält die Allstate-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Allstate-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allstate liegt bei einem Wert von 10,69. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" (KGV von 38,5) unter dem Durschschnitt (ca. 72 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Allstate damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.