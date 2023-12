Allstate Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate":

Allstate wird als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Versicherungsbereich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 62,38, was einem Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,51 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Allstate basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Allstate diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch im analysierten Zeitraum gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Allstate insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Allstate-Aktie von 144,35 USD mit einer Entfernung von +24,24 Prozent vom GD200 (116,19 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 129,47 USD, was einem Abstand von +11,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Allstate-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allstate-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 3) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 18,05) führen zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Allstate daher ein "Gut"-Rating.