Allstate Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Allstate-Aktie beträgt aktuell 4, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Allstate auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Allstate somit ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der Allstate von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 4 "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Kurzfristig gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 132,44 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -11,34 Prozent bedeutet. Analysten bewerten dies daher als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Allstate die Einschätzung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Allstate wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Allstate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenpolitik von Allstate schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 1,45 Prozentpunkte (2,47 % gegenüber 3,92 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.