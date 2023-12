Allstate Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Aktie von Allstate wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,38 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche (36,7) eine Überbewertung um 70 Prozent darstellt. Diese Kennzahl deutet jedoch auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Allstate ist größtenteils positiv, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Auch die aktuellen Handelssignale deuten auf eine gute Bewertung hin, mit 2 positiven und 0 negativen Signalen. Somit wird die Aktie aus Sicht der Stimmung und Handelssignale als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Allstate 4-mal als "Gut", 4-mal als "Neutral" und 1-mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 138,25 USD erwarten Analysten eine negative Entwicklung von -5,33 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 130,88 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zu anderen Finanzaktien hat Allstate im letzten Jahr eine Rendite von 12,11 Prozent erzielt, was 5,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 26,96 Prozent, wobei Allstate 14,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.