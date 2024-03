Allstate Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate Corp.":

Die Versicherungsgesellschaft Allstate verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,22 Prozent, was 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 4 Prozent auf, was die Aktie von Allstate zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht. Daher hat die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie ausgesprochen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten Wochen neutral über Allstate diskutiert, ohne starke positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Das Stimmungsbild ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale ergeben haben.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Allstate 3 mal mit "Gut", 5 mal mit "Neutral" und 1 mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung seitens institutioneller Anleger führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Allstate, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 160,08 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -15,39 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 135,44 USD führt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allstate bei 365, im Vergleich zu einem Brachendurchschnitt von 37,91. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.