Allstate Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Allstate-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 125,22 USD, was zu einer positiven Einschätzung führt, da der Aktienkurs bei 159,8 USD liegt und somit einen Abstand von +27,62 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 151,54 USD, was einer Differenz von +5,45 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Bei der Dividende schneidet Allstate im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger gut ab, da die Dividendenrendite derzeit bei 2,22 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 4,35 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für die Allstate-Aktie ist auf langfristiger Basis als "Neutral" einzustufen. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegen 3 als "Gut", 5 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 135,44 USD, was einer Erwartung von -15,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Kommunikation über Allstate in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Allstate-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, Dividendenrendite, Analysteneinschätzung und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.