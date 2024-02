Allstate Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Heartland Financial Usa":

Die Allstate-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit mit 25,88 USD etwa +1,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +1,49 Prozent, was zu einer ebenfalls neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hingegen war im letzten Monat neutral, was zu einem entsprechenden Rating führt. Insgesamt erhält die Allstate-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zu Allstate. Während in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, waren die Kommentare in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Allstate-Aktie daher in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Neutral" und "Gut" angemessen bewertet.