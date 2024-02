Allstate Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate Corp.":

Die Analysten bewerten die Allstate-Aktie insgesamt als "Neutral". Es gibt 3 positive, 5 neutrale und 1 negative Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 135,44 USD, was einer erwarteten Performance von -16,08 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 161,39 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 7 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab eine übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" gilt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allstate-Aktie momentan überverkauft ist, was als positiv bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb sie mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Allstate-Aktie somit als "Gut" bewertet.