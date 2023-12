Allstate Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Allstate-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +0,67 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine Abweichung von -0,12 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Allstate-Aktie liegt bei 61,11 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 54,47 eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine negative Veränderung festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls als negativ bewertet wird.

Die Stimmungsanalyse der Marktteilnehmer zeigt, dass diese in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Allstate eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.