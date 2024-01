Allstate 5100 Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Allstate betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 87,88 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 61,54, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Allstate-Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Anleger können Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen zu Allstate beobachtet und festgestellt, dass die überwiegende Meinung negativ war. Jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Allstate. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Allstate-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 25,46 USD. Der letzte Schlusskurs (25,21 USD) liegt dabei auf ähnlichem Niveau, wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,61 USD) zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch die Allstate-Aktie erneut als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Allstate-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Allstate 5100 Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due-Analyse vom 08.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Allstate 5100 Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allstate 5100 Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due-Analyse.

Allstate 5100 Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...