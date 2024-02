Allscripts Healthcare Aktie: Ist das wirklich alles?

Veradigm hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei es keine positiven Bewertungen und zwei neutrale Meinungen gab. Es gab keine Updates von Analysten zu Veradigm im letzten Monat.

Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 11 USD, was ein Aufwärtspotential von 33,01 Prozent vom letzten Schlusskurs von 8,27 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Veradigm, basierend auf der Meinung der Analysten.

Bei der technischen Analyse der Veradigm-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,97 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 8,27 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,67 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Veradigm liegt bei 53,95, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 61 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Veradigm eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Veradigm in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".