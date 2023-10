Allreal Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Anleger-Sentiment für die Allreal-Aktie ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage bei Allreal. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Allreal weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 153,19 CHF, während der aktuelle Kurs bei 144 CHF liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -6 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 148,28 CHF, was einer Abweichung von -2,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 64 und zeigt somit, dass die Allreal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60 und bestätigt diese Einschätzung. Somit wird der Aktie ein "Neutral"-Rating für den RSI vergeben.

Insgesamt erhält die Allreal-Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes und der einfachen Charttechnik, sowie ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht. Der Relative Strength Index gibt eine neutrale Einschätzung.