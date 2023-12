Allreal Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Allreal wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,23 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 49,31 eine neutrale Bewertung an. Somit erhält Allreal insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Allreal wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass Allreal momentan +2,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,87 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Allreal in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung erhält.