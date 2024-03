Allreal Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Allreal ist derzeit sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um ein weiteres Bewertungskriterium für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Allreal liegt derzeit bei 24,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,49, was bedeutet, dass Allreal hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich also mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Allreal. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Allreal unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Allreal beträgt derzeit 150,6 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 154,4 CHF liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 152,41 CHF, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Allreal also auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.