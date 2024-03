Allreal Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Allreal eingestellt waren. Weder positive noch negative Themen haben die Kommunikation geprägt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Allreal daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Allreal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 150,52 CHF. Der letzte Schlusskurs von 151,6 CHF weicht somit um +0,72 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (152,12 CHF) zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs (-0,34 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung der Allreal-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 61,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" anhand des RSI.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ein "Neutral"-Bild für Allreal. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Allreal sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Charttechnik, den RSI als auch das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Einstufung erhält.