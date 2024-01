Allovir Inc Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Allovir in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, weshalb Allovir eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Allovir derzeit 3,01 USD, während die Aktie selbst auf 0,68 USD gefallen ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,68 USD, was einen Abstand von -59,52 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allovir derzeit mit einem Wert von 94,3 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Schlecht" für den RSI.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Allovir in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.