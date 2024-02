Allovir Inc Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen in Betracht zieht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Allovir liegt bei 24,14, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,07 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird Allovir daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben 1 von insgesamt 1 Analysten die Aktie von Allovir als "Gut" bewertet, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen vorlagen. Somit ergibt sich im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 17 USD, was auf ein Potenzial von 2335,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,698 USD) aus hindeutet. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Allovir eingestellt waren. Es gab sechs positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Allovir daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Im vergangenen Monat zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, durchschnittlich war. Daher wird Allovir in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.